Правительство КБР распределило субсидии на дворы и общественные территории на 2021 год

Всего будет выделено свыше 247 миллионов рублей, из них большая часть — 240 из федерального бюджета. В списках получателей — 41 населенный пункт, в основном села и станицы, в прошлом году было 39. Наибольшие суммы получат города: Нальчик — 75 миллионов, Нарткала — 21, Баксан и Прохладный — по 16, Терек — 11, Чегем — свыше десяти, Залукокоаже — семь, Тырныауз — шесть. До получения средств в муниципалитетах республики актуализируется перечень дворовых территорий и мест массового пребывания людей, проводятся общественные слушания по отбору объектов. В текущем году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Кабардино-Балкарии было также выделено свыше 247 миллионов рублей. Запланированные работы по благоустройству 124 дворовых и 33 общественных территорий на стадии завершения.