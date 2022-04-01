Правительство КБР распределило субсидии муниципалитетам по проекту «Чистая вода»

Один из главных вопросов повестки дня – реализация проекта «Чистая вода». В ее рамках в прошлом оду создали или отремонтировали около двух десятков объектов. Появилось больше 60 километров водопроводных линий и четыре скважины. Правительство распределило субсидии муниципалитетам на дальнейшее строительство и реконструкцию систем питьевого водоснабжения. Премьер-министр Алий Мусуков призвал глав местных администраций крайне ответственно отнестись к решению вопросов водоснабжения на местах. Руководитель Минтруда Алим Асанов сообщил, что с момента действия санкций в отношении России уровень безработицы в Кабардино-Балкарии не изменился. Тем не менее, сейчас в ведомстве создают программу, направленную на поддержку рынка труда. Кабинет министров утвердил распоряжения об оказании материальной помощи семьям сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших в ходе спецопераций. На эти цели направят семь миллионов рублей. Также были внесены изменения в документы, которые регулируют создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом. И образован оргкомитет по проведению торжеств, посвященных 90-летию Кабардино-Балкарского госуниверситета. В заседании правительства участвовал депутат Государственной Думы Заур Геккиев.