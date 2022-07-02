Правительство КБР прорабатывает вопрос возобновления работы предприятия «Каббалкгипс»

В рамках взаимодействия Правительства КБР и "ВЭБ.РФ" по итогам встречи Главы КБР Казбека Кокова с Александром Тарабриным, руководителем блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами, членом правления государственной корпорации развития - Председатель Правительства КБР Алий Мусуков осмотрел производственные площадки завода "Каббалкгипс", сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Правительством прорабатывается вопрос возобновления работы данного предприятия, инвесторы проявили интерес к данному проекту. Возобновление производства на заводе "Каббалкгипс" имеет значение как для экономики региона, так и для строительной отрасли страны в целом в плане ресурсного импортозамещения. Завод был основан в 2002 году в результате перепрофилирования бывшего завода силикатного кирпича в завод по производству гипсовых вяжущих и изделий на их основе. Предприятие обладает собственным месторождением гипсового камня мощностью около 20 миллионов тонн, и это одно из крупных месторождений в стране. В результате перепрофилирования было создано предприятие полного технологического цикла по добыче гипсового камня и производству экологически чистых строительных материалов. До остановки производства в 2014 году на заводе производили различные виды штукатурки, шпаклевки, гипсовый клей, гипсовый камень, огнестойкие гипсовые панели и другие изделия. На заводе имеется высокотехнологичное оборудование, что позволяет осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами. Предприятие оснащено специализированной техникой и оборудованием в количестве 33 единиц. Производственная база состоит из 6 основных подразделений: карьер гипсового камня, заводы дробления гипсового камня, производства гипсовых вяжущих, пазогребневых плит, панелей, сухих смесей, а также прирельсовая база. Недалеко от производственной площадки разведаны месторождения известняка, перлитового и кварцевого песка, использование которых позволит расширить производственную базу, улучшить качество и увеличить ассортимент производимой продукции, не используя привозное сырье. Открытие на территории Кабардино-Балкарии завода по производству собственных строительных материалов направлено на развитие сферы жилищного строительства. Обновленное производство повысит доступность качественных экологичных строительных материалов отечественного производства, будет способствовать развитию промышленности, созданию дополнительных рабочих мест, поступлению налоговых платежей, дальнейшему укреплению экономики республики.