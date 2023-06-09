Правительство КБР подпишет соглашение о взаимодействии с Центром знаний «Машук»

Проект документа сегодня одобрили на заседании кабинета министров.
Подготовили его по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова – для эффективного и долгосрочного сотрудничества со всероссийским образовательным центром подготовки просветительских и управленческих кадров, который находится в Пятигорске.
Сегодня же кабинет министров принял постановление, по которому Нальчик из резервного фонда правительства Кабардино-Балкарии получит деньги на восстановление дороги «Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж». В начале весны на одном из участков трассы сошел оползень. На его ликвидацию направят около двух миллионов рублей.
https://t.me/vestikbr