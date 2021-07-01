Правительство КБР опубликовало перечень более востребованных профессии


Какие профессии будут наиболее востребованы на рынке труда, определило правительство Кабардино-Балкарии. Речь идет о специальностях, которые требуют среднего профессионального образования. Такой перечень необходим, чтобы определить основные направления подготовки в училищах и колледжах. В нем указали больше полусотни позиций. Ряд профессий перешел из прежнего списка, к примеру, графический дизайнер, повар, сварщик, специалист по гостеприимству, станочник. Среди новых – наладчики компьютерных систем, ювелиры, рекламные агенты, страховщики. В списке немало специальностей из сферы бытового обслуживания и здравоохранения. Полный перечень перспективных профессий можно найти на сайте правительства Кабардино-Балкарии.

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