Правительство КБР окажет помощь пострадавшим от зимней стихии в Эльбрусском районе





Правительство республики окажет помощь пострадавшим от зимней стихии в Эльбрусском районе. Из резервного фонда будет выделено 990 тысяч рублей на разовую поддержку муниципальным бюджетам. Эти средства покроют расходы на ремонт кровель 29-ти многоквартирных жилых домов, пострадавших от ураганного ветра в середине февраля. Соответствующее постановление подписал премьер Алий Мусуков. Минстрою поручено в месячный срок заключить необходимые соглашения об оказании финансовой помощи, а также проконтролировать целевое использованием бюджетных ассигнований.