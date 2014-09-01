Правительство КБР окажет помощь пострадавшим от зимней стихии в Эльбрусском районе


Правительство республики окажет помощь пострадавшим от зимней стихии в Эльбрусском районе. Из резервного фонда будет выделено 990 тысяч рублей на разовую поддержку муниципальным бюджетам. Эти средства покроют расходы на ремонт кровель 29-ти многоквартирных жилых домов, пострадавших от ураганного ветра в середине февраля. Соответствующее постановление подписал премьер Алий Мусуков. Минстрою поручено в месячный срок заключить необходимые соглашения об оказании финансовой помощи, а также проконтролировать целевое использованием бюджетных ассигнований.

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