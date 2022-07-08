Правительство КБР одобрило изменения в бюджет республики на 2022 год

Материальная помощь и социальные выплаты гражданам – одна из ключевых тем на заседании правительства республики, которое состоялось сегодня в Нальчике.
В частности, на дополнительную материальную поддержку могут рассчитывать те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также семьи участников спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.
Члены кабинета министров одобрили изменения в порядок распределения бюджетов районов и городских округов.
Правительство рассмотрело больше десяти вопросов. В завершение премьер-министр Алий Мусуков поздравил работников архивов республики в связи со столетием создания службы.
https://t.me/vestikbr