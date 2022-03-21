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Правительство КБР направит 10 млн рублей на выплаты спортсменам за выдающиеся достижения

Правительство КБР направит 10 млн рублей на выплаты спортсменам за выдающиеся достижения

21.03.2022 | 16:57
Правительство КБР направит 10 миллионов рублей на выплаты спортсменам и их тренерам за выдающиеся достижения на чемпионатах различных уровней. Денежные вознаграждения выплатят за второе полугодие 2021 года. В число получателей господдержки включен также юниорский состав – это спортсмены в возрасте 18−20 лет. Отмечу, что с 1-го января нынешнего года в Кабардино-Балкарии увеличили выплаты денежных вознаграждений членам сборных команд России, а также их наставникам. Сегодня в регионе работают свыше шестидесяти спортивных организаций, причем 16-ть из них носят статус школы олимпийского резерва. Для подготовки спортсменов высокого класса утверждены 14 базовых видов спорта республики, в число которых входит, к слову – бокс, горнолыжный спорт, дзюдо, легкая атлетика, каратэ и настольный теннис.
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