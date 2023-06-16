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Правительство КБР и «Центр знаний «Машук» начнут сотрудничать

Правительство КБР и «Центр знаний «Машук» начнут сотрудничать

16.06.2023 | 13:37
Подписали Соглашение о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр знаний «Машук». С директором Центра Антоном Сериковым провели рабочую встречу. Документ включает проведение мероприятий в сфере образования и молодежной политики. На сегодняшний день наш главный совместный проект — это работа в рамках Корпоративного университета «Эльбрус». Его цель - повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, других специалистов с тем, чтобы в первую очередь повысить эффективность их деятельности, уровень качества оказания госуслуг жителям республики. Кабардино-Балкария первой в СКФО приступила к реализации подобного проекта, более 70 человек уже прошли пилотный образовательный курс. Соглашение нацелено на дальнейшее развитие совместной работы в данном направлении.
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