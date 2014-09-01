Пожилые люди, а также те, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, могут проголосовать в родных стенах





Представители участковых комиссий и наблюдатели приезжают прямо на дом. Такой возможностью воспользовался житель станицы Приближной Василий Дьяков. Ветеран Великой Отечественной войны готовится через неделю встретить 95-летний юбилей. Фронтовик рассказал нашему корреспонденту, что за все эти годы не пропустил ни одни выборы.

Прохладяне Анатолий и Раиса Шищенко вместе уже почти 60 лет. Воспитали двоих детей, подрастают внуки. Глава семьи недавно отметил 90-летие. Для участия в выборах тоже пригласили работников комиссии домой.

Чтобы привезли урну и бюллетени, нужно обратиться на свой избирательный участок – письменно или устно. Передать просьбу в комиссию может также тот, кто ухаживает за пожилым или маломобильным человеком.