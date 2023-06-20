Пожарные КБР в тройке лучших по СКФО

Во Владикавказе прошел второй этап смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». В конкурсе приняли участие звенья ГДЗС, занявшие первые места в отборочных этапах, проходивших в территориальных пожарно-спасательных гарнизонах МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Открывая соревнования, начальник Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания Александр Хоружий сказал: «Каждый год на таких соревнованиях огнеборцы показывают свой профессионализм и мастерство при работе в сложнейших условиях, максимально приближенных к реальным. Газодымозащитники – своеобразный «пожарный спецназ». Во время пожара работаете в самом пекле огня и спасаете человеческие жизни, порой рискуя своей. Хочу пожелать всему личному составу, который будет принимать участие в соревнованиях показать достойный результат, свои навыки и умения. И пусть победит сильнейший!». Огнеборцы из 7 субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а это порядка 30 человек, боролись за возможность представлять федеральный округ на Всероссийском уровне в рамках соревнований на звание лучшего звена газодымозащитной службы МЧС России. Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части – Артур Архестов, Артур Шидаков, Амир Урусбиев, Хасен Камбочоков. Программа соревнований традиционна включала в себя выполнение одного теоретического задания и двух практических упражнений. В теоретической части огнеборцы прошли тестирование, которое включало в себя вопросы расчета параметров работы в дыхательных аппаратах, правил охраны труда и проведения личным составом аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде. Относительно практических упражнений, газодымозащитники на первом этапе прошли испытания, преодолев огневую полосу психологической подготовки с переноской «пострадавшего» с помощью спинального щита, вскрывали дверной проем, используя дисковую пилу. Во время второго упражнения в задачу звеньев ГДЗС входили следующие испытания: провести разведку помещения с «непригодной для дыхания средой», отыскать и спасти двух «пострадавших», оказав одному из них первую помощь. Все практические упражнения огнеборцы выполняли полностью экипированными в боевую одежду и снаряжение, а это более 20 кг дополнительного веса. По итогам соревнований огнеборцы Кабардино-Балкарии заняли призовое третье место.