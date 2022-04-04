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Пожарной охране Кабардино-Балкарии исполнилось 188 лет

Пожарной охране Кабардино-Балкарии исполнилось 188 лет

04.04.2022 | 22:23
Больше 15 населенных пунктов и свыше 38 тысяч жителей Майского района… Их безопасность – под защитой огнеборцев шестой пожарно-спасательной части. Среди тех, кто работает здесь, - Сергей Бардош – заслуженный спасатель Кабардино-Балкарии, пожарный с более чем 40-летним стажем. Ведомственную форму надел вскоре после армии – по совету друзей. В работу втянулся и решил остаться служить. В части работают больше полусотни сотрудников. К выполнению своих обязанностей они готовы в любую минуту. А в свободное от выездов время оттачивают навыки на теоретических и практических занятиях. Помимо борьбы с огнем, сотрудники работают на упреждение. Уже традиционными стали конкурсы детских рисунков по пожарной безопасности, лекции в образовательных учреждениях и Дни открытых дверей. И сегодня в гостях у спасателей побывали десятки ребят. Для них организовали экскурсию и конкурсы, а сами гости поздравили хозяев с праздником – 188-й годовщиной создания республиканской пожарной охраны.
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