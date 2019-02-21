Пожар на столичном рынке «Дубки» — 2019.02.21





Сообщение о возгорании одного из павильонов в Центр управления кризисных ситуаций поступило сегодня около полудня. Уже через полчаса площадь, охваченная огнем, составила 500 кв. метров. Сейчас пожар локализован, предотвращена угроза его распространения на соседние павильоны, сообщают в главке МЧС по КБР. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ликвидации ЧП задействованы дежурные караулы сразу 3-х пожарно-спасательных частей, 40 человек личного состава и 8 единиц техники.