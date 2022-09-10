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Поздравление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака со 100-летием образования КБР

Поздравление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака со 100-летием образования КБР

10.09.2022 | 13:23

Главе Кабардино-Балкарской Республики

К. В. Кокову

Уважаемый Казбек Валерьевич! Поздравляю Вас с Днем государственности Кабардино-Балкарской Республики!

Этот праздник символизирует единение государства и граждан в стремлении к благополучному будущему республики, любовь к родной земле, взаимоуважение народов Кабардино-Балкарии.

Славная история Кабардино-Балкарской Республики продолжается уже второе столетие. Сегодня это процветающий и гостеприимный регион России со значительным потенциалом социально-экономического роста.

Желаю Вам новых достижений на благо Кабардино-Балкарии, а всем жителям республики - крепкого здоровья и всего самого доброго!

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

А. Новак

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