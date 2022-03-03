home
Главная
>
Новости
>
Повышенная комиссия за покупку валюты касается только биржевых торгов

Повышенная комиссия за покупку валюты касается только биржевых торгов

03.03.2022 | 11:15
Сразу несколько телеграм-каналов написали о том, что 3 марта при покупке иностранной валюты (доллары, евро, фунты) будет дополнительно взыматься комиссия в размере 30%. На самом деле решение регулятора никак не отразится на обычных гражданах, эта временная мера касается только торгов на бирже, разъяснили в Центробанке. Комиссия в 30%, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты. Приобрести валюту в банках можно будет на прежних условиях, сообщает телеграм-канал война с фейками.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных