Повышенная комиссия за покупку валюты касается только биржевых торгов

Сразу несколько телеграм-каналов написали о том, что 3 марта при покупке иностранной валюты (доллары, евро, фунты) будет дополнительно взыматься комиссия в размере 30%. На самом деле решение регулятора никак не отразится на обычных гражданах, эта временная мера касается только торгов на бирже, разъяснили в Центробанке. Комиссия в 30%, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты. Приобрести валюту в банках можно будет на прежних условиях, сообщает телеграм-канал война с фейками.