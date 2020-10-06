Поверка счетчиков в аршинах

В стране заработала новая система регистрации данных о поверке счетчиков, которые установлены в домах и квартирах и учитывают потребление воды, газа или тепла. Теперь такие сведения в обязательном порядке заносят в единую информационную систему. Называется она «Аршин». Данные о поверке туда записывают только юридические лица, которые получили госаккредитацию. Если в системе нет электронной записи, а вам выдали справку или свидетельство, такой документ считается недействительным. Есть ли нужная запись, проверить легко: следует зайти на сайт «Аршин», найти там пункт «Сведения о результатах поверки средств измерений» и указать в строке поиска заводской номер счетчика. Если запись произведена, вы получите текущую информацию и указания о действиях в будущем. «Введение этого изменения в законе произошло для того, чтобы убрать с рынка поверки средств измерений мошенников, которые не имея аккредитации, обманным путем вымогали деньги и предоставляли незаконные документы, акты, свидетельства. Сейчас этот информационный фонд могут вносить только те, которые аккредитованы», — поясняет Римма Богатырева, заместитель директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в КБР.

Свидетельство о поверке метрологи могут выдать по желанию заказчика, но бумага будет носить справочный характер. Документы, полученные до 24 сентября этого года, то есть до момента, как произошли изменения, по-прежнему действительны – до окончания интервала между поверками.