Повара из Кабардино-Балкарии заняли второе место в Фестивале кавказской кухни «Кунак-2022»

Повара из Кабардино-Балкарии участвовали в Фестивале кавказской кухни «Кунак-2022». Прошел он в Карачаево-Черкесии. Гастрономический праздник посвятили вековому юбилею братской республики. Здесь же организовали первый чемпионат Северного Кавказа по кулинарному искусству. Нашу республику представляли Аниуар Бжамбеев, Айшат Жабоева и Исхак Мокаев. Они приготовили сто килограммов мяса в сметанном соусе с пастой, а также сотню хычинов. Не обошлось без сыров и традиционных напитков – махсымы, бозы и айрана. На фестивале состоялись мастер-классы от экспертов Всемирной федерации ресторанного спорта и Национальной ассоциации кулинаров России. А в ходе северокавказского чемпионата за звание лучший сражались 10 команд. Повара из Кабардино-Балкарии в итоге завоевали серебряную медаль.