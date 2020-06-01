Посвященная 75-летию Великой Победы «Эльбрусиада» намечена на август

Массовое восхождение на Эльбрус, посвященное 75-летию Великой Победы, намечено на август. Об этом сообщили в Федерации альпинизма России.

«Эльбрусиада» должна была пройти в июне, потом ее перенесли на июль, сейчас, предварительно, — на август. Планируется, что в этом же месяце, но уже в Безенги проведут чемпионат России по скайраннингу в дисциплине «Вертикальный километр». Это забег на гору с набором высоты в одну тысячу метров. На вторую половину лета и осень отложены и чемпионаты по классическому альпинизму, добавили в федерации.

Кроме того, по сообщению ТАСС, впервые за последние годы для альпинистов открыты вершины Главного Кавказского хребта со стороны России. Ранее реестр маршрутов по горам в Кабардино-Балкарии был существенно сокращен в связи с требованиями закона «О государственной границе». В перечень попали, в том числе, и популярные у альпинистов пятитысячники. На сегодня с представителями власти уже согласовали около 40 маршрутов на вершины Главного Кавказского хребта в пределах нашей республики. Из них 9 – на Безенгийской стене.