Пострадавшим от взрыва газа в Инаркое окажут необходимую помощь

Какую помощь еще необходимо оказать пострадавшим при вспышке газа в Инаркое, руководитель республики обсудил сегодня с исполняющим обязанности главы администрации Терского района Асланби Хуштовым. Казбек Коков подчеркнул, что семье будет оказана материальная поддержка, а также содействие в лечении и последующей реабилитации. Рассмотрели и другие вопросы жизни муниципалитета.
Говорили, в частности, о ликвидации последствий подтопления домов в Нижнем Курпе из-за обильных осадков. Расчистку наносов закончили, дороги восстанавливают...
Шла речь и о благоустройстве Терека, модернизации Курпского группового водопровода, ходе сельскохозработ, капитальном ремонте восьми образовательных учреждений. Муниципалитету окажут поддержку в ремонте кровли районного ДК.
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