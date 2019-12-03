Пострадавших от взрыва в частном доме, который накануне прогремел в Чегеме, переведут в Нижегородский Федеральный Ожоговый центр. — 2019.12.03

Об этом сегодня журналистам рассказал Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Местные власти организуют перелёт специальным рейсом на борту частной медицинской авиакомпании за счет республиканских средств. Сейчас пострадавшие находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы.

Напомню, пожар в частном доме в Чегеме произошел вчера вечером в результате взрыва бытового газа. По данным МЧС по КБР, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 26 сотрудников МЧС, а также 6 единиц спецтехники. Причины взрыва выясняются.