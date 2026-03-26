Пострадавшие от ЧС получат дополнительный отпуск

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера получат право на дополнительный отпуск. Изменения в Трудовой кодекс Госдума приняла в окончательном третьем чтении. Поправками в распорядок работников внесли пять дней отпуска без сохранения заработной платы и один дополнительный выходной.
Право на такие отгулы предоставят тому человеку, который проживает в зоне чрезвычайной ситуации, и который в результате ЧС утратил какое-либо имущество. Еще одно условие – нарушена жизнедеятельность. В соответствии с новым документом, такие люди получат необходимое время для восстановления документов, для оформления мер поддержки от властей.
Также они смогут использовать выходные для восстановления элементарных условий для проживания, не боясь потерять при этом работу. По мнению экспертов, новый подход поможет сохранить баланс интересов между сторонами трудовых отношений. Проверять соблюдение указанных выше условий для предоставления отпуска будут органы местного самоуправления. В силу изменения в Трудовой кодекс вступят с 1 сентября 2026 года.
