Постепенная нормализация эпидемиологической обстановки облегчила работу медучреждений





Так в эти дни Центральная районная больница Прохладного готовится принять первых пациентов. Уже в своем обычном статусе. Почти год лечебница действовала в качестве одного из госпиталей особо опасных инфекций.

Только в период второй волны пандемии здесь получили помощь свыше полутора тысяч пациентов. Сейчас в здании завершается дезинфекция. После приём начнут в плановом порядке. Чтобы лечь в стационар, жители начали записываться заранее.

Сейчас в республике функционируют шесть госпиталей особо опасных инфекций. Одновременно они могут принять свыше 700 человек. Борьбу с ковидом продолжат и в Прохладненской райбольнице, но уже на базе поликлинического отделения. Пациентов лечат амбулаторно, активно идет вакцинация населения.

После службы в госпитале медики в самоизоляции. У них завершается двухнедельный карантин. Открыть стационар в больнице планируют с 22 февраля.