Пособие станет доступнее для многодетных семей с 22 мая

12.05.2026 | 15:33
В России с 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка. Об этом рассказали в Госдуме. Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. По словам парламентариев, изменения затронут и тех граждан, которым отказали в поддержке в начале года. Депутаты уточняют, что после 22 мая доходы таких семей пересчитают с учетом нового порога. Если семья будет соответствовать критериям, выплату назначат проактивно. В результате данную государственную поддержку получит почти 250 тысяч российских семей.
