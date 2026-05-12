Пособие станет доступнее для многодетных семей с 22 мая

В России с 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка. Об этом рассказали в Госдуме. Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. По словам парламентариев, изменения затронут и тех граждан, которым отказали в поддержке в начале года. Депутаты уточняют, что после 22 мая доходы таких семей пересчитают с учетом нового порога. Если семья будет соответствовать критериям, выплату назначат проактивно. В результате данную государственную поддержку получит почти 250 тысяч российских семей.