Последний звонок прозвенел и для одиннадцатиклассников селения Жемтала — 2019.05.23





На уроки идти не пришлось, сегодня последний звонок. Красные ленты, колокольчики, нарядная, хоть и школьная, форма! Всё говорит о торжественной атмосфере. Выпускной класс здесь всего один, зато какой! Дружный и сплоченный. Выпускникам вручили грамоты и дипломы за успехи в точных науках и в спорте, за хорошее поведение и отличную учебу. По традиции, первоклашки тоже здесь, принимают эстафету. Им пока что ставят звездочки вместо оценок, но судя по всему, в дневнике их уже немало. До экзаменов малышам еще далеко, а вот будущих абитуриентов первый ЕГЭ ждет уже в понедельник.