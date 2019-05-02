Последний звонок прозвенел и для одиннадцатиклассников селения Жемтала — 2019.05.23


На уроки идти не пришлось, сегодня последний звонок. Красные ленты, колокольчики, нарядная, хоть и школьная, форма! Всё говорит о торжественной атмосфере. Выпускной класс здесь всего один, зато какой! Дружный и сплоченный. Выпускникам вручили грамоты и дипломы за успехи в точных науках и в спорте, за хорошее поведение и отличную учебу. По традиции, первоклашки тоже здесь, принимают эстафету. Им пока что ставят звездочки вместо оценок, но судя по всему, в дневнике их уже немало. До экзаменов малышам еще далеко, а вот будущих абитуриентов первый ЕГЭ ждет уже в понедельник.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.05.23

— К1уэк1уэ Казбек школыр къэзыуххэм ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.05.23

— Бюгюн республиканы школларында ахыр школ къонгуроуну байрамы ётгенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.05.23

— В Баксане обсудили развитие бизнеса с предпринимателями (Б. РАХАЕВ).

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