"Последний богатырь: Посланник Тьмы". Когда и где начнутся чудеса

"Последний богатырь: Посланник Тьмы"
показал: знакомую сказку можно рассказать по-новому и сделать ее еще зрелищнее и интереснее.
"Каждая следующая часть лучше предыдущей. Мы видим, что здесь добавляется романтика, лирическая линия", – говорит директор "Московского международного кинорынка" Екатерина Бордачева.
Директор сети кинотеатров Андрей Яковлев, со своей стороны, добавляет, что все действие в ленте перенесли в Москву, осовременили, и фильм
заиграл новыми красками.
"Эффект "вау"! Очень много юмора", – делится своими впечатлениями замдиректора кинотеатра Никита Борцов.
Невероятные спецэффекты, захватывающая история и юмор без единой паузы – волшебные элементы "Последнего богатыря". В новом фильме герои из сказочного Белогорья телепортируются в современную Москву, и это путешествие добавляет блокбастеру безудержного драйва.
Столица для сказочных персонажей – волшебное царство, где люди гоняют на странных колесницах, живут в многоэтажных избушках и не в силах отличить настоящее волшебство от обычной безделушки. Став более современным, "Последний богатырь" сохранил свою искренность, мудрость и доброту.
"Герои сталкиваются с нашей бытовой жизнью, с нашей Москвой, с рекламой, с пробками. Для них открывается новый мир, и зрители чуть-чуть по-другому посмотрят на те вещи, к которым мы привыкли. В этом и есть исключительность третьей части", – говорит актер Виктор Хориняк.
Меняются не только обстоятельства, но и герои: москвич Иван, который в обществе могучих богатырей чувствовал себя не очень уверенно, уже не выглядит наивным простаком. А Баба-Яга и Водяной все больше очеловечиваются, не теряя при этом волшебных сил и индивидуальности.
"Будут и выяснения отношений, и ревность. Все очень трогательно и потешно, – обещает актер Сергей Бурунов. – Мой герой превращается в человека. Очень круто все придумано".
Третья часть сказочных приключений хоть и называется "Посланник Тьмы", но учит всех быть искренними, смелыми и благородными. Именно за это мы в любом возрасте продолжаем любить сказки.
"Третья часть изучает нас с вами. Когда мы уже обрели силу, мощь и власть, что с нами может произойти в этот момент. Можем ли мы оступиться? Можем ли мы обмануться? Тема очень серьезная и интересная. Здесь по-прежнему много сказки и бесконечного волшебства, которое происходит в нашем мире", – отмечает режиссер Дмитрий Дьяченко
.
Главный подарок от "Последнего богатыря" – фантастическое настроение. Перед Новым годом так хочется переместиться в волшебный мир и убедиться: все мечты обязательно сбудутся. Чудеса начнутся уже 23 декабря во всех кинотеатрах страны.