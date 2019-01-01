После вмешательства прокуратуры на предприятии «Прохладное» ликвидировали задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате составила более 2 млн руб., в октябре и ноябре заработную плату не получили порядка 80 человек. Прокуратурой Прохладнеского района было вынесено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Как отмечает руководство предприятия, задержки по выплате образовались по вине деловых партнеров, которые не выполнили свои платежные обязательства. На сегодняшний день предприняты все необходимые меры по погашению образовавшейся задолженности. Зарплата выплачена в полном объеме. За декабрь сотрудникам предприятия «Прохладное» обещают выплатить своевременно.