После реконструкции открыт участок автодороги, соединяющей Кабардино-Балкарию и Северную Осетию

По этой дороге Тимур Керефов ездит несколько раз в день. Водитель маршрутного такси возит жителей селения Верхний Курп в Нальчик. Путь занимает до полутора часов только в один конец. Вспоминает, раньше ездили практически по бездорожью. Теперь – одно удовольствие.
Когда в Верхнем Курпе капитально ремонтировали главную улицу в последний раз, не помнят и сами жители. Сейчас практически заново привыкают к комфорту.
Дорога “Дейское – Верхний Курп” является основной магистралью между отдаленными селами Терского района. Более того, она соединяет Кабардино-Балкарию с Северной Осетией. Ремонт трассы вели поэтапно. Первый участок – от Дейского до Инаркоя – восстановили в 2021-м. Второй – от Инаркоя до Верхнего Курпа – сдали в эксплуатацию в конце 22-го.
Рядом с трассой: школы, детские сады, библиотеки, спортивные и медицинские учреждения, администрации поселков… Потому особое внимание строители уделили не только качеству асфальтобетонного полотна. Для безопасности селян вдоль дороги установили перильные ограждения, знаки, светофоры на пешеходных переходах, новые линии современного освещения.
Из-за большой изношенности, капитальный ремонт автодороги пришлось проводить практически с нуля. Двухслойное асфальтобетонное покрытие уложили, в том числе на площадках и въездах к социально-значимым объектам. Обустроили тротуары и примыкания.
Дорогу принимала специальная комиссия регионального Минтранса. Это последний объект, который Управдор сдал в ушедшем году, но работы продолжат и в новом. Уже в других муниципалитетах.
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