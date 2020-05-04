После реконструкции на дороге «Бабугент-Безенги» появятся 4 искусственных водопада

В Черекском районе Кабардино-Балкарии продолжается реконструкция автодороги «Бабугент-Безенги». Работы ведутся в рамках региональной программы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это второй этап дорожного строительства, на первом – в 2019 году — были сданы в эксплуатацию 4 из 12 километров.

Автотрасса связывает с районным центром Кашхатау высокогорные села Безенги и Карасу, а также ведет к знаменитым местам отдыха туристов. Участок непростой: крутые повороты, узость самой дороги, возможные камнепады и селеопасные места. Для защиты от возможных обвалов, водных и селевых потоков вдоль трассы устанавливают подпорные стенки из габионов – наполненных камнями сетчатых металлических конструкций. В горах их устройство облегчено наличием большого количества стройматериала — местного камня, что сокращает время и стоимость монтажных работ.

После реконструкции на дороге «Бабугент-Безенги» появятся 4 искусственных водопада: водные потоки с гор станут падать по каскадам, которые обозначат специальными дорожными знаками. Кроме того, будут выполнены работы по устройству земляного полотна, кюветов, дорожной одежды с двухслойным асфальтобетонным покрытием, обновлены подпорные стенки и водопропускные трубы.

Все этапы строительно-дорожных работ контролируются специалистами надзорных органов. По словам инженера строительного контроля Тимура Тугова, анализы на плотность бетона берутся каждый день, и до сих пор качество материалов нареканий не вызывало. Завершить весь цикл работ на трассе «Бабугент-Безенги» планируют к осени 2020 года.