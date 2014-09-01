Посещение Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника стало платным





Туристический сбор вносят теперь посетители Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Такое решение приняли в правительстве страны.

Заповедник – учреждение федеральное, подчиняется Минприроде России. В новом постановлении речь идет о территории, которая расположена в Черекском районе за погранзаставами. Это любимые многими путешественниками Уштулу и Безенги. Плата за въезд или пеший вход – 150 рублей с одного человека. От сбора освобождаются жители близлежащих сел, инвалиды, пенсионеры, школьники и воспитанники детсадов, многодетные семьи, участники войны, блокадники, а также инструкторы и работники альпинистских лагерей. Правил для посетителей – больше двух десятков. В частности, запрещается ловить рыбу, нарушать почвенный слой, рубить лес и пасти скот. Все эти условия – для того, чтобы сохранить природу в первозданном виде.