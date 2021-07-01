Популярность санаториев Кабардино-Балкарии растет

На летний сезон почти все путевки выкуплены, осенний период по октябрь включительно- заполнен на 50 процентов — эти показатели демонстрируют, что популярность санаториев Кабардино-Балкарии растет.Чистый горный воздух, полезные минеральные источники, положительные эмоции и заряд бодрости на весь год! Именно за этим приезжают в Кабардино-Балкарию и в частности в Нальчик многочисленные туристы. И география охвата с каждым годом становится все обширнее. Согласно статистическим данным санаторно- курортные учреждения Кабардино-Балкарии в 2019 году посетили более 43тыс.отдыхающих. Один только Нальчик на сегодняшний день может единовременно принять около 6тыс. гостей. К их услугам целый комплекс оздоровительных процедур. Особой гордостью республики конечно же остаются минеральные источники. По всей стране только у нас в одном месте сконцентрированы и азотно-термальные, йодобромные и сероводородные ванны. В ближайших планах республиканского правительства до 30-го вернуть Нальчику и республике в целом славу «Всесоюзной здравницы». До вышеуказанного времени планируется довести количество отдыхающих в санаториях республики до 150тысяч в год. На сегодняшний день ведется активная реконструкция всей прилегающей к санаторным объектам инфраструктуры.