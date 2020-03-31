Помогать пожилым и маломобильным гражданам в период действия ограничительных мер продолжают волонтеры Общероссийского народного фронта

По данным регионального исполкома ОНФ, за последние две недели за поддержкой обратились больше 30 жителей Кабардино-Балкарии. Как правило, звонят люди пожилого возраста и просят оказать содействие в решении бытовых вопросов. Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11, работает он круглосуточно. Заявку можно оставить и в мобильном приложении «ОНФ помощь». А на сайте «мывместе2020.рф» каждый может заявить о своем желании стать волонтером.