Получить информацию об объектах недвижимости стало проще. — 2019.09.11

Теперь запросить выписку Росреестра можно прямо на сайте Федеральной кадастровой палаты. Нужно лишь ввести в строку поиска номер объекта или его адрес. Причем сделать это по закону вправе не только сам владелец, но и любой человек. Детали нового порядка разъяснили в республиканской кадастровой палате.

Чаще всего сведения о чужой недвижимости запрашивают покупатели жилья на вторичном рынке. Так они могут получить полное описание имущества, историю перехода прав на него. А главное — удостовериться, что оно не находится под залогом или другими наложенными запретами. А вот информацию о собственнике недвижимости постороннему никто не даст, она является персональной и засекретить эти сведения Росреестру разрешил Верховный суд.

Возможность выяснить, кто интересовался квартирой или дачей, есть и у владельца. Данные обо всех физических и юридических лицах, которые получали такие сведения, теперь указываются в выписках из Единого госреестра. Кроме того, узнать об этом можно, лично обратившись в Кадастровую палату или МФЦ, либо подав заявление через Портал госуслуг. Ответ собственнику по закону должны дать не позже, чем через три дня после запроса.