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Получатели грантов в рамках конкурса “Агростартап” приступили к реализации своих проектов

Получатели грантов в рамках конкурса “Агростартап” приступили к реализации своих проектов

19.07.2022 | 15:40
Производство мяса, молока, овощей и фруктов… Такие направления они собираются развивать. Кабардино-Балкария получила по профильному нацпроекту около 54 миллионов рублей. Средства пойдут в помощь начинающим фермерам. Житель Псыгансу Анатолий Кардангушев уже подготовил участок под теплицу для выращивания помидоров. Займет она 500 квадратных метров. На воплощение его идеи государство направило больше трех миллионов рублей. Помог федеральный проект в поддержку начинающих фермеров – “Агростартап”. Спрос на томаты хороший, говорит фермер, так что вложенные средства и силы должны дать неплохой результат. Помогают аграриям в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. В этом году заявки на “Агростартап” подали больше 250 человек. По итогам конкурса развивать собственное производство смогут лишь 20 аграриев, делающих первые шаги в отрасли. По условиям предоставления гранта получатель должен в течение пяти лет работать с прибылью, увеличивая ее каждый год на 10 процентов. Программа помощи начинающим фермерам действует с 2019-го. Мурат Тхазеплов из Нижнего Черека стал победителем в прошлом году. Грант в миллион рублей получил на развитие молочного животноводства. А прибыль теперь намерен вложить в переработку. В этом году возможностей по “Агростартапу»” стало больше, отмечают в Минсельхозе. Грант теперь можно направить не только на покупку оборудования, скота и птицы, но также земельных участков, производственных и складских помещений. Программу планируют продолжить и в будущем. https://t.me/vestikbr
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