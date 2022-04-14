Полпред в СКФО Юрий Чайка посетил детей из ДНР, отдыхающих в санатории «Радуга» в Нальчике

В реабилитационном центре «Радуга» дети из Макеевки отдыхают с 4 апреля. Полпред президента России на Северном Кавказе Юрий Чайка ознакомился с условиями их размещения, пообщался с сотрудниками. Специалисты учреждения оказывают детям необходимую медицинскую и социально-психологическую помощь, проводят для них развлекательные мероприятия и экскурсии по достопримечательностям республики. Для ребят организовано и школьное обучение по общеобразовательной программе. Дети также рассказали представителю Президента о своих спортивных достижениях. Благодаря этой поездке многие возобновили свои занятия, прерванные в связи с ситуацией на Донбассе. Девочки занимаются художественной гимнастикой, мальчики – акробатикой и картингом. Юрий Чайка также расспросил детей и сопровождающих их педагогов о впечатлениях от пребывания в Кабардино-Балкарии. В ходе визита Юрий Чайка и Казбек Коков обсудили вопросы укрепления материально-технической базы центра. Полпред главы государства выразил готовность оказать содействие в оснащении девяти игровых зон и компьютерного кабинета. В завершение встречи маленьким гостям детского центра вручены памятные подарки.