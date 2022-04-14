Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка навестил детей из ДНР в санатории «Радуга»

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка в ходе своего рабочего визита в Кабардино-Балкарию навестил детей из Донецкой народной республики, которые находятся в детском реабилитационном центре «Радуга». В сопровождении Главы КБР Казбека Кокова полпред ознакомился с условиями размещения маленьких гостей и пообщался со специалистами «Радуги». В учреждении 35 ребятам из г. Макеевки оказывают комплексную медицинскую и социально-психологическую помощь, для них проводят развлекательные мероприятия и экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Кроме того, для ребят организовано школьное обучение по общеобразовательной программе. В ходе визита были обсуждены вопросы укрепления материально-технической базы детского реабилитационного центра «Радуга». Юрий Чайка выразил готовность оказать содействие в оснащении девяти игровых зон и компьютерного кабинета.В личной беседе представитель Главы государства расспросил детей и сопровождающих их педагогов о впечатлениях от пребывания в Кабардино-Балкарии. Они отметили гостеприимность местных жителей, поблагодарили весь коллектив центра за внимание и оказанную поддержку. Ребята рассказали Юрию Чайке о своих спортивных достижениях: некоторые из них активно занимаются художественной гимнастикой, акробатикой и картингом. В «Радуге» дети возобновили свои занятия, прерванные в связи с ситуацией на Донбассе. В завершение встречи детям вручены сладости и памятные подарки.