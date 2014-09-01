Политики и общественники прокомментировали послание Главы КБР парламенту





Послание Главы Кабардино-Балкарии парламенту республики, второе для Казбека Кокова, назвали знаковым. Оно соединило недавнее прошлое с ближайшим будущим. В 2020-м, в сложных для страны условиях, в разгар пандемии, удалось добиться роста доходов бюджета. Объем валового регионального продукта составил 180 миллиардов рублей. Это на два с лишним процента больше, чем в 19-м. Увеличилась социальная поддержка граждан, особенно тех, кто из-за коронавируса потерял работу, и семей с детьми. Помогать жителям продолжат и в нынешнем году. По словам общественников в Послании уделено внимание всем без исключения отраслям. Промышленность, сельское хозяйство, туризм, малый и средний бизнес. Особый акцент сделан на развитии социальной сферы: образования, здравоохранения, спорта, культуры. Послание Казбека Кокова парламенту республики – это руководство к действию и для нас самих, отмечают общественники. Задачи, которые региональным властям предстоит выполнить в ближайшее время, во многом перекликаются с основной деятельностью некоммерческих организаций.