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Поликлиники Нальчика получили 10 автомобилей от управления делами Главы и правительства КБР

Поликлиники Нальчика получили 10 автомобилей от управления делами Главы и правительства КБР

28.01.2022 | 15:56
С самого утра на дом к пациентам торопятся сразу несколько команд специалистов первой нальчикской поликлиники. В составе каждой – врач, медсестра и водитель. Из-за роста числа вирусных заболеваний количество вызовов увеличилось кратно, а потому власти Кабардино-Балкарии приняли решение – помочь медикам транспортом. Это лечебное учреждение получило во временное пользование от управления делами Главы и правительства три машины. В первой поликлинике Нальчика рассказали: еще неделю назад пациенты вызывали врача на дом в шесть раз реже. Нагрузка значительная. Поликлиники Нальчика получили от управления делами Главы и правительства Кабардино-Балкарии 10 автомобилей. Поддержали врачей также в Минтрансе республики и мэрии города. В Минтрансе определили ответственного, который в режиме реального времени будет взаимодействовать с медучреждениями и координировать работу водителей.
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