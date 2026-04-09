Полиция Урванского района задержала трех подозреваемых в вымогательстве

В Отдел МВД России по Урванскому району обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные требуют у него 100 тысяч рублей, угрожая применить насилие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников: ими оказались двое жителей Баксанского района и один местный житель. Задержанные признались, что для достижения своей цели они угрожали потерпевшему поджогом принадлежащего ему помещения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.
https://t.me/vestikbr