Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Полиция Урванского района задержала трех подозреваемых в вымогательстве

09.04.2026 | 14:00
В Отдел МВД России по Урванскому району обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные требуют у него 100 тысяч рублей, угрожая применить насилие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников: ими оказались двое жителей Баксанского района и один местный житель. Задержанные признались, что для достижения своей цели они угрожали потерпевшему поджогом принадлежащего ему помещения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных