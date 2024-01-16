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Полиция КБР привлекла к ответственности водителей, катавших пассажиров на тюбингах

Полиция КБР привлекла к ответственности водителей, катавших пассажиров на тюбингах

16.01.2024 | 17:02
Опасные маневры на заснеженных дорогах… Полицейские республики провели мониторинг социальных сетей и обнаружили сразу два случая, когда нарушители перевозили людей на тюбингах, привязанных к машинам. Это надувные камеры, которые предназначены для катания со склонов. Их еще называют «ватрушками». В Нальчике езду с прикрепленным к «Ниве» тюбингом устроили прямо на проспекте Ленина. При этом один человек находился в круге, другой – в багажнике. Схожее нарушение произошло в Нарткале, только там к «Ладе Приоре» привязали два тюбинга… К административной ответственности привлекли жителей Лескенского и Урванского районов. Одному 27 лет, другому 23 года. Полицейские настоятельно советуют не повторять такие опыты. Они угрожают жизни: находясь в «ватрушке», можно угодить под колеса встречного транспорта либо той машины, которая тянет «прицеп».   https://t.me/vestikbr  
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