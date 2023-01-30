Полиция КБР пресекла попытку сбыта наркотиков

Полицейские Кабардино-Балкарии задержали в Нальчике четырех сбытчиков наркотиков. Все – выходцы из ближнего зарубежья.
При осмотре машины подозреваемых правоохранители нашли почти 93 грамма героина и 263 грамма метадона. Задержанные рассказали, что получили вещества посылкой и в дальнейшем намеревались распространять их в Нальчике.
В жилище подозреваемых изъято почти 98 граммов мефедрона и еще восемь – метадона. Еще часть нашли в двух тайниках. В целом - около полукилограмма запрещенных веществ.
В отношении наркокурьеров возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском МВД.
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