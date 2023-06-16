home
Главная
>
Новости
>
Полиция изъяла в Нальчике больше 600 бутылок контрафактного алкоголя

Полиция изъяла в Нальчике больше 600 бутылок контрафактного алкоголя

16.06.2023 | 13:02
Сотрудники МВД изъяли партию контрафактного алкоголя на сумму более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В микрорайоне Александровка сотрудники полиции остановили газель, в которой обнаружили более 600 бутылок с разными видами водки без специальной маркировки. Экспертиза установила, партия алкоголя не соответствует ГОСТу по нескольким показателям. Владелицей груза оказалась ранее судимая 43-летняя жительница Баксана. Женщина пояснила, продукцию приобрела у незнакомца для продажи. Возбуждено уголовное дело.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных