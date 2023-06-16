Полиция изъяла в Нальчике больше 600 бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники МВД изъяли партию контрафактного алкоголя на сумму более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В микрорайоне Александровка сотрудники полиции остановили газель, в которой обнаружили более 600 бутылок с разными видами водки без специальной маркировки. Экспертиза установила, партия алкоголя не соответствует ГОСТу по нескольким показателям. Владелицей груза оказалась ранее судимая 43-летняя жительница Баксана. Женщина пояснила, продукцию приобрела у незнакомца для продажи. Возбуждено уголовное дело.