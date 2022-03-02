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Полицейскими Терского района изъяты наркотики у местного жителя

Полицейскими Терского района изъяты наркотики у местного жителя

02.03.2022 | 13:49

 

Полицейскими Терского района изъяты наркотики у местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по КБР. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Терскому району при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» на посту ДПС «Каспий» остановили автомашину «Лада Калина». При досмотре пассажира транспортного средства, 36-летнего жителя г. Терека, оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом бежевого цвета. Со слов мужчины, в пакете находилось наркотическое средство «героин», которое он приобрел в г. Нальчике путем поднятия тайниковой закладки для личного употребления без цели сбыта. Проведенная экспертиза показала, что в пакете находится героин, массой 3,56 гр. В отношении терчанина СО ОМВД России по Терскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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