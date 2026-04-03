Полицейскими КБР задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого

03.04.2026 | 10:10
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД по КБР задержали 49-летнего, ранее судимого мужчину, который подозревается в совершении убийства. По данным следствия, в начале марта местный житель вместе со знакомым распивал алкоголь в своем доме. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов обухом топора по голове и грудной клетке. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина закопал тело погибшего на территории своего участка. В ходе оперативных мероприятий полицейские МВД по КБР задержали подозреваемого, который признался в содеянном и указал место захоронения. В отношении фигуранта Майским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.   https://t.me/vestikbr
