Полицейскими Кабардино-Балкарии пресечена деятельность наркокурьера

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Им оказался 36-летний, ранее судимый, житель Нальчика.
По предварительным данным, задержанный приобрел крупную партию наркотиков через интернет-мессенджер, планируя затем реализовать их на территории Кабардино-Балкарии.
При проведении личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято два свертка с порошкообразным веществом, а в его автомобиле - еще шестнадцать аналогичных упаковок. Кроме того, на территории, где велась проверка, были обнаружены одиннадцать тайников с наркотиками, которые подозреваемый заранее разместил для сбыта путем осуществления закладок.
Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическим средством - героин. Общая масса изъятого превысила 9 граммов, что квалифицируется как крупный размер.
В отношении жителя Нальчика СО ОП №2 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
