Изъяли больше 88 граммов героина… Полицейские задержали в Нальчике подозреваемого в сбыте наркотиков. Им оказался 31-однолетний житель одной из республик ближнего зарубежья. Мужчина вызвал подозрение, и правоохранители решили проверить у него документы.
В разговоре он признался, что в сумке – наркотики. Оперативники изъяли больше ста свертков, в которых был порошок. Позже экспертиза установила, что это героин. Там же лежали электронные весы, нож и изолента.
Владелец сообщил, что забрал запрещенное вещество из тайника в Нальчике, чтобы в дальнейшем продать его на территории Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств”, сообщили в региональном МВД.
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