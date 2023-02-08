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Полицейские задержали в Нальчике подозреваемого в сбыте наркотиков

Полицейские задержали в Нальчике подозреваемого в сбыте наркотиков

08.02.2023 | 16:10
Изъяли больше 88 граммов героина… Полицейские задержали в Нальчике подозреваемого в сбыте наркотиков. Им оказался 31-однолетний житель одной из республик ближнего зарубежья. Мужчина вызвал подозрение, и правоохранители решили проверить у него документы. В разговоре он признался, что в сумке – наркотики. Оперативники изъяли больше ста свертков, в которых был порошок. Позже экспертиза установила, что это героин. Там же лежали электронные весы, нож и изолента. Владелец сообщил, что забрал запрещенное вещество из тайника в Нальчике, чтобы в дальнейшем продать его на территории Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств”, сообщили в региональном МВД.   https://t.me/vestikbr
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