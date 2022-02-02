Полицейские, школьники и общественники Кабардино-Балкарии провели рейд дорожной безопасности

Мероприятие состоялось вблизи школ и на центральных улицах районного центра Прохладненского района при поддержке представителей органов муниципальной власти.
Сотрудники Госавтоинспекции Прохладненского района совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, представителем Общественного совета при МОМВД России «Прохладненский» Андреем Клюем, пресс-секретарем главы администрации г.о. Прохладный Ильей Скориком и старшеклассниками Гимназия №6 г. Прохладного провели рейд дорожной безопасности.
Мероприятие состоялось в несколько этапов и охватило пришкольные территории, пешеходные переходы и центральные улицы города.
Организаторы провели инструктаж со старшеклассниками, после чего вместе обратились к водителям и пешим участникам дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД и общественники призвали автомобилистов быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, обеспечить безопасную перевозку детей и быть взаимовежливыми.
Для безопасности пешеходов подростки и полицейские вручили им специальные памятки и световозвращающие приспособления, которые помогут стать заметней на вечерних дорогах.