Полицейские республики пресекли контрабанду сильнодействующих препаратов. Они оказались в посылке, сообщили сегодня в пресс-службе республиканского МВД. В Нальчике оперативники задержали 22-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии. Как выяснилось, по почте она получала сильнодействующие вещества – их доставляли из стран ближнего зарубежья, а после девушка пересылала препараты по России. В одном из отделений связи правоохранители обнаружили у контрабандистки посылку с лекарствами весом почти 400 граммов. Если вину подозреваемой докажут, ей может грозить до 12 лет тюрьмы.