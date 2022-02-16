Полицейские проводят инструктажи безопасности в школах Нальчика

Инспектор по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик капитан полиции Инга Алчагирова провела беседу по профилактике терроризма и экстремизма в одной из самых крупных организаций дополнительного образования республики – Дворце творчества детей и молодежи. В ходе беседы инспектор рассказала ребятам о том, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность, и отметила, что неправомерное поведение подростков отрицательно сказывается на их будущем, поскольку за это они ставятся на профилактический учет и в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы при приеме на службу в армию, на работу или при поступлении в учебные заведения. Инспектор ПДН предупредила учащихся об уголовной ответственности за пропаганду идей террористического или экстремистского характера, а также обратила внимание присутствующих на недопустимость совершения ложных вызовов о готовящемся акте терроризма, поскольку за такие шутки предусмотрена уголовная ответственность в виде максимального наказания - лишения свободы. В завершение встречи ребятам были розданы тематические памятки.