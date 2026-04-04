Полицейские Нальчика рассказывают горожанам о современных интернет‑угрозах

Полицейские Нальчика рассказывают горожанам о современных интернет‑угрозах

04.04.2026 | 13:30
В целях повышения киберграмотности, а также противодействия преступлениям, совершаемых с использованием IT-технологий, участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России «Нальчик» провели в крупных торговых центрах города очередную профилактическую акцию. Организаторы рассказали гражданам о наиболее часто встречающихся мошеннических схемах: денежных переводах на «безопасные счета», вложении сбережений в инвестиции и других. Полицейские остановились и на схемах, которые используют злоумышленники для вовлечения молодых людей в дропперство. Участники акции узнали, что нельзя продавать свои банковские и сим-карты, так как этим могут воспользоваться в мошеннических целях и «легкий заработок» может обернуться уголовной ответственностью. В завершение разъяснительных бесед стражи правопорядка призвали гостей и жителей столицы республики быть бдительными при совершении финансовых операций, сообщать в полицию о любых подозрительных предложениях и вручили специально разработанные информационные памятки.   https://t.me/vestikbr
