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Полицейские Нальчика помогли 16 семьям собрать детей в школу

Полицейские Нальчика помогли 16 семьям собрать детей в школу

30.08.2022 | 17:18
“Помоги пойти учиться” - так называется всероссийская благотворительная акция, которую проводят в преддверии нового учебного года. Участвуют в ней и полицейские Нальчика. Задача акции вполне определенная – помочь семьям, которые оказались в непростой житейской ситуации, собрать детей в школу. В этом году правоохранители помогли 16 семьям – вручили в общей сложности около полусотни ранцев с канцелярскими принадлежностями. В ходе визитов инспекторы по делам несовершеннолетних также пообщались с детьми и их родителями.   https://t.me/vestikbr
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