Полицейские Нальчика помогли 16 семьям собрать детей в школу

“Помоги пойти учиться” - так называется всероссийская благотворительная акция, которую проводят в преддверии нового учебного года. Участвуют в ней и полицейские Нальчика.
Задача акции вполне определенная – помочь семьям, которые оказались в непростой житейской ситуации, собрать детей в школу.
В этом году правоохранители помогли 16 семьям – вручили в общей сложности около полусотни ранцев с канцелярскими принадлежностями. В ходе визитов инспекторы по делам несовершеннолетних также пообщались с детьми и их родителями.
https://t.me/vestikbr